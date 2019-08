Verso Inter-Lecce: aspettando Biraghi, gioca Asamoah

Antonio Conte ha scelto il ghanese per la sua prima partita in nerazzurro, nel debutto a San Siro davanti a più di 60mila spettatori

Tutto in attesa che Inter e Fiorentina definiscano lo scambio Biraghi-Dalbert. Domani sarà il giorno giusto, ma nel frattempo che tutto si compia, l’ex ct della Nazionale manderà in campo Asamoah, allenato ai tempi della Juventus come esterno sinistro nel suo collaudato 3-5-2.

Il ghanese è pronto a riprendersi una maglia da titolare, aspettando di duellare con Biraghi. Ma in una stagione lunga, con tre competizioni, ci sarà posto per tutti. Conte lo ha ribadito più volte.