Verso Inter-Lecce, Conte ha in testa la staffetta Vecino-Barella

Si avvicina il debutto stagionale dei nerazzurri, che giocheranno contro i pugliesi lunedì sera davanti a più di 60mila tifosi

Antonio Conte è pronto per il debutto sulla panchina dell’Inter. Il mercato è ancora aperto, il caso Icardi continua e sembra infinito, ma nel frattempo l’ex ct della Nazionale studia l’undici da mandare in campo in questa prima giornata. L’unico vero dubbio è a centrocampo: giocherà uno tra Vecino e Barella accanto a Sensi e Brozovic. L’uruguaiano, ex Fiorentina, è in vantaggio.

Così si potrebbe assistere alla prima vera staffetta in casa Inter. Non che il destino di Barella si quello di iniziare in panchina.