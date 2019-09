Verso Inter-Udinese, c’è Barella titolare al posto di Vecino

Potrebbe essere scoccata l’ora dell’ex centrocampista del Cagliari. Antonio Conte è orientato a mandarlo in campo dall’inizio

Contro l’Udinese, che sabato sarà ospite dell’Inter a San Siro, dovrebbe essere arrivato il momento di Barella. Sarebbe la sua prima partita da titolare in campionato, dopo le due panchine contro il Lecce e contro il Cagliari. Questa volta Conte è orientato a tenere in panchina Vecino. Tra l’altro, Barella ha comunque ben figurato in Nazionale con Roberto Mancini.

Un’altra novità potrebbe essere quella di Godin dall’inizio. Conte sta studiando alcuni cambiamenti per centrare la terza vittoria su tre.