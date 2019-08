Verso Juve-Napoli, sorride Ancelotti: Milik in gruppo, ci sarà anche Lozano

Milik torna in gruppo dopo 3 settimane alle prese con noie muscolari. A Torino ci sarà e insieme a lui anche Lozano

Buone notizie per Ancelotti aspettando Juventus-Napoli. Sir Carlo, che aveva visto i suoi segnare comunque quattro gol a Firenze malgrado le assenze di Milik e Lozano, a Torino avrà il suo attacco al completo.

Non solo l’inserimento di Lozano, che ha risolto le pratiche burocratiche che l’hanno costretto a rimandare il debutto, ma anche il ritorno del polacco, che dopo 3 settimane di lavoro a corrente alternata è tornato finalmente in gruppo. “Ieri abbiamo provato, ma sentiva ancora fastidio e abbiamo preferito lasciarlo a casa” aveva detto Ancelotti alla vigilia della Fiorentina, ma ora Milik sta bene e si allena con regolarità. Tanti ballottaggi dunque in vista della Juve, con Insigne che sembra l’unico sicuro del posto da titolare e Mertens, Milik, Lozano e Callejòn a contendersi due maglie, che potrebbero diventare tre qualora Fabian Ruiz non venisse confermato nel ruolo di trequartista.