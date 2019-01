Via Piatek? Il Genoa chiede Pjaca alla Juve: le ultime

Il Genoa è piombato su Pjaca: il giocatore croato ha trovato fin qui poco spazio alla Fiorentina e vorrebbe cambiare aria a gennaio

Il Genoa piomba su Pjaca. Ulteriore segnale del fatto che Piatek sia sempre più vicino al Milan e che i rossoblù vogliano cautelarsi per la partenza del polacco. Per questo motivo Preziosi e Perinetti hanno chiesto informazioni alla Juve, detentrice del cartellino, e capire i margini di manovra.

Ma il Genoa guarda anche al futuro con due colpi in entrata. Vicina l’intesa per portare in rossoblù Mattia Zennaro e Abdallah Basit. Due giovani promesse del centrocampo: classe 2000 e di proprietà del Venezia il primo, di un anno più grande e in forza all’Arezzo il secondo. Entrambi rimarrebbero nei rispettivi club fino a giugno.