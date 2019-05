Vialli sulla malattia: «Mi renderà una persona migliore»

L’ex bianconero Vialli ha presentato il suo libro “Goals” al Salone del Libro di Torino: le parole dell’ex bianconero

Gianluca Vialli non si piega, anzi. L’ex attaccante della Juve ha parlato della sua malattia dalla Sala Rossa del Salone del Libro di Torino, dove oggi è intervenuto per presentare il suo libro “Goals”. Vialli si è commosso profondamente quando ha parlato della sua battaglia contro il cancro.

«Voglio ispirare le persone, voglio che la gente mi dica: grazie a te, non ho mollato. Non vorrei che questa condivisione assumesse toni un po’ troppo tristi. Sono consapevole di non essere l’unico in questa sala che sta provando a gestire questo viaggio, questa condizione. Li saluto e sono particolarmente vicino. Io ho deciso di tenermela per me, avevo bisogno di serenità e non mi andava di renderla pubblica… Pensavo: ‘Lo dico agli amici più cari, alle persone di famiglia. Una volta risolta, la condividerò’. Quindi l’ho scritta. Fin dall’inizio l’ho considerato un accadimento da gestire, e gestibile utilizzando le cose di oggi, ossia chirurgia e cure. Credo che queste due cose, abbinate a un atteggiamento mentale di un certo tipo, possano aver aiutato. Ho lavorato molto attraverso quest’aspetto, la mia coscienza è stata a disposizione dell’energia che c’è nell’universo. Il cancro non è un nemico, non l’ho affrontato come in guerra. Onestamente ho detto: se è vera questa cosa dell’energia… ecco, se avessi fatto incazzare il cancro, forse non ce l’avrei fatta. Ho un ospite in una parte del mio corpo, che dopo un po’ iniziava a puzzare e ho cercato di mandarlo via. Voglio pensare a quest’esperienza con un po’ di gratitudine. Magari questo mi renderà una persona migliore».