Vialli torna alla Sampdoria? L’appello dei tifosi

Gianluca Vialli continua ad infiammare i cuori dei tifosi della Sampdoria: l’ex attaccante blucerchiato chiamato a gran voce nei commenti sul suo profilo Instagram

L’ipotesi di poter vedere Gianluca Vialli come presidente della Sampdoria non sembra essere tramontata, almeno per i tifosi. Dopo l’estenuante trattativa dell’estate 2019, tramontata con un nulla di fatto, l’ex bomber blucerchiato ha deciso di seguire l’amico Roberto Mancini in nazionale.

Tanti i commenti apparsi sotto l’ultimo scatto caricato sui social dall’ex attaccante della Juventus, volti a fargli ripensare all’acquisto della società.