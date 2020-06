Victor Osimhen, il bomber nel mirino del Napoli – VIDEO

Victor Osimhen è finito nel mirino del Napoli: ecco chi è il bomber del Lille classe 1998 – VIDEO

Victor Osimhen, classe 1998, bomber nigeriano del Lille (18 gol e 6 assist in 38 gare nell’ultima stagione in Francia) piace al Napoli di De Laurentiis.

Senso del gol, grande qualità fisiche e tecniche per il ragazzo classe 1998 che si ispira a Drogba e che il Lille ha avuto la bravura di pescare in Belgio per soli 12 milioni di euro. Oggi la sua valutazione si è moltiplicata in maniera considerevole.