Vidal, brutte notizie per l’Inter: «Il mio futuro è a Barcellona»

Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona accostato anche all’Inter, ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole

Brutte notizie in arrivo per l’Inter. I nerazzurri avevano pensato, almeno stando alle indiscrezioni, ad Arturo Vidal, ma il giocatore, a margine di un evento di solidarietà della sua fondazione a San Joaquin, in Cile, ha smentito le voci su un nuovo trasferimento ai media locali.

Vidal non ha dubbi: «Penso solo alle mie vacanze, ma il mio futuro è a Barcellona. Mi restano due anni di contratto».