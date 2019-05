A tutto Vieri: «Spalletti? Biennio positivo. Via Allegri? Ora la Juve può giocare meglio»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri ha tracciato un bilancio del campionato italiano che ormai volge al termine

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri ha parlato a 360° del campionato di Serie A, a 180′ dalla fine. Vieri ha iniziato da Conte, pronto a tornare in Italia: «Sarà un grandissimo acquisto per il nostro calcio, a prescindere da dove andrà. Antonio è un lavoratore, propone un calcio fatto di velocità, intensità e idee tattiche ben precise. Si aggiorna costantemente, non è mai fermo». Sempre rimanendo in ottica Inter, l’ex centravanti ha commentato il lavoro di Spalletti: «Se centrerà la zona Champions, avrà completato un biennio positivo: darebbe continuità a un club che troppo a lungo è rimasto fuori dal calcio che conta. L’Inter non può restare fuori dalla Champions».

ADDIO ALLEGRI – «Ora serve un allenatore con tanta esperienza. Comunque vorrei vedere la Juve giocare molto meglio. E non mi interessano sistemi o tattiche varie, da tifoso del calcio italiano vorrei qualcosa in più, perché quest’anno non mi sono divertito a veder giocare i bianconeri. Juve, Milan e Inter hanno il dovere di essere anche belle, lo impone la loro storia».

SU KEAN – «È forte forte. Ha carattere ed è ancora un bimbo. Se Mancio lo ha messo in campo così giovane siamo in una botte di ferro. Si sta muovendo qualcosa di concreto in azzurro e io sono molto fiducioso per l’Europeo».