Villar assicura: «La Roma è una religione, non vedo l’ora di poter incontrare i tifosi»

Gonzalo Villar ha parlato durante l’ultima puntata di “At Home”, format in onda su Roma Tv. Queste le parole del centrocampista.

ROMA PIÙ DI UN CLUB – «Sì, l’ho capito subito dopo due giorni. Ero andato in una pizzeria e un cameriere ha riaccompagnato me e mio padre in albergo. Abbiamo notato con stupore quanto i giocatori della Roma siano amati qui. La Roma è quasi una religione, me la sto godendo sotto questo aspetto. Non vedo l’ora di poter tornare a uscire normalmente di casa e incontrare la gente. È una cosa molto bella».

FONSECA – «Il mio rapporto con lui? Ottimo, Parliamo in inglese, ancora non so bene l’italiano ma parlo discretamente l’inglese. Tra poco parleremo italiano».

TRIGORIA – «Avevamo grande voglia di allenarci dopo due mesi senza toccare il pallone e vedere i compagni. Stiamo lavorando sono e ci godiamo questi momenti. Gli allenamenti collettivi saranno importanti, quelli individuali sono importanti, ma diversi».