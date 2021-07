Vina Roma, tutto fatto: domani il terzino nella Capitale

La Roma domani accoglierà Matias Vina: i giallorossi hanno individuato il sostituto di Leonardo Spinazzola. Domani sbarca nella Capitale

La Roma ha chiuso il colpo Matias Vina. Dopo il gravissimo infortunio di Leonardo Spinazzola ad Euro 2020 – col terzino tra i migliori in assoluto nel torneo – i giallorossi hanno scelto il suo sostituto.

Come riporta il Corriere dello Sport, affare fatto: domani il terzino uruguaiano dovrebbe arrivare in città per poi completare l’iter delle visite mediche ed apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Roma.