Virtus Entella, la situazione in vista della prossima stagione in Serie B: conferme, obiettivi di mercato e allenatore

Prima classificata nel suo girone, la Virtus Entella arriva in Serie B senza fare proclami. Roberto Boscaglia è stato confermato e l’obiettivo per la prossima stagione dichiarato: la salvezza. Sul calciomercato non ci saranno grandi investimenti, ma arriveranno rinforzi in tutti i reparti come dichiarato dallo stesso allenatore.

La Virtus Entella proverà a confermare lo zoccolo duro della squadra, cercando di tenere tutti i big. Tra giovani in crescita e giocatori d’esperienza (Paolucci, Belli e Paroni) che hanno già fatto la Serie B. Il più ambito sul mercato è sicuramente Mota Carvalho che il presidente cercherà di trattenere in tutti i modi nonostante le tentazioni dalla Serie A.