Virtus Entella, ufficiale il rinnovo di Paroni. Le parole di Gozzi

La Virtus Entella ha ufficializzato il rinnovo di Andrea Paroni per la sua dodicesima stagione in biancoceleste. Le parole di Gozzi

Andrea Paroni rimarrà per un altro anno con la Virtus Entella. Il portiere, arrivato nell’estate del 2008 in Serie D, ha formato il suo rinnovo di contratto che era in scadenza per il 30 giugno. Le sue parole: «Sarà la dodicesima stagione in biancoceleste. Se durante quell’estate del 2008 mi avessero detto che da lì in poi non avrei più cambiato maglia non ci avrei creduto».

A ruota libera anche il presidente Antonio Gozzi: «Posso dire che Andrea abbia firmato a vita con l’Entella. E’ una bandiera in carne e ossa».