La Lazio vince la sua settima Coppa Italia ed è sicura di partecipare alla prossima Europa League: non si può dire lo stesso del Toro

Settima Coppa Italia in bacheca per la Lazio che all’Olimpico sconfigge una troppo timorosa Atalanta grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Correa. I biancocelesti, in questo modo, sono sicuri di partecipare alla prossima Europa League avendo vinto il trofeo nazionale.

Non si può dire lo stesso del Toro che, anzi, sperava in una capitolazione della squadra di Inzaghi. Con la vittoria della Lazio, infatti, il settimo posto non basta più per entrare in Europa League ma vi andranno invece solo le squadre al sesto e al quinto posto. Attualmente il Toro è settimo a due punti da Roma e Milan (appaiate a 62 al sesto e quinto posto) e vede complicarsi ulteriormente la corsa per la prossima Europa League.