Walukiewicz si presenta al Cagliari: «Ecco perché ho scelto la Serie A»

Sebastian Walukiewicz, difensore del Cagliari acquistato a gennaio ma arrivato solamente adesso, si presenta in conferenza stampa. Le sue parole.

«Ho scelto la Serie A perché so che c’è una buona scuola di difensori e posso imparare ancora tante cose, so di poterlo fare qui. Sono qui da poco, non posso ancora fare un nome tra i compagni, ma sono sicuro che imparerò tanto. I miei modelli di riferimento? Onestamente non c’è un solo giocatore, ma mi piacciono molto Piquè e Sergio Ramos, mentre in Italia Bonucci e Chiellini» ha dichiarato il polacco.