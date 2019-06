Wan-Bissaka Manchester United: trovato l’accordo. Ecco le cifre

Colpo Manchester United: in arrivo Wan-Bissaka dal Crystal Palace. Accordo trovato con il club: ecco i dettagli

Manchester United, manca solo l’ufficialità per Aaron Wan-Bissaka. Il terzino arriva dal Crystal Palace per un equivalente di 55 milioni di euro (50 milioni in sterline).

Fox Sport aggiunge che il Palace riceverà subito 45 milioni sterline, mentre i restanti 5 sono legati ai bonus. Ole Gunnar Solskjaer non vede l’ora di accogliere il nuovo acquisto dei Red Devils, squadra di cui Wan-Bissaka è tifoso sin da bambino.