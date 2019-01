Wanda Icardi a Tiki-Taka: «Le voci di mercato non hanno disturbato l’Inter»

Le parole di Wanda Nara a Tiki-Taka nel corso della puntata dopo la sconfitta dell’Inter contro il Torino

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, è stata ospite del salotto tv di Tiki-Taka condotto da Pierluigi Pardo. Nel corso della puntata odierna l’agente del capitano dell’Inter è stata più volte incalzata sui temi d’attualità in casa nerazzurra, dalle voci di mercato ai risultati che la vedono cadere in trasferta contro il Torino.

La moglie del numero 9 interista ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Canale 5: «L’Inter in questo periodo purtroppo non ha avuto la fortuna. Penso che la Juventus sia fortunata, spesso è accaduto in questa stagione che dopo una partita giocata male sia comunque riuscita a vincere. Ci vuole anche fortuna e loro sono stati un po’ fortunati nelle ultime gare in cui non hanno giocato molto bene. Nel calcio alla fine conta il risultato. Se le voci di mercato hanno disturbato la squadra? Non penso che i calciatori stiano pensando alle voci sui procuratori».