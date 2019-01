Wanda Nara canta insieme a Davide De Marinis: si tratta di una canzone interamente dedicata all’Inter. Ecco il video

«Nerazzurri nel cuore, una grande storia d’amore. Una fede che si sente e che si muove, con la pioggia e col sole. Con passione e una sola certezza, una maglia che si onorerà in casa e in trasferta. Seguila…». Canta Wanda Nara e prova a mettersi alle spalle le polemiche per il rinnovo del marito e assistito Mauro Icardi. Wandita ha partecipato ad un progetto canoro con Davide De Marinis: si tratta di una canzone interamente dedicata all’Inter.

«Voglio condividere un pezzo di questo ultimo lavoro.. #comingsoon. Orgogliosa di essere stata scelta per questo progetto sul quale abbiamo lavorato per mesi, grazie a @davide.demarinis per la pazienza con la quale mi ha sopportata 🎤

E’ stato divertente ed appassionante cantare con te!

To be continued». ha scritto l’argentina su Instagram postando il video della sua performance canora.