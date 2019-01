Wandamania! Non solo Icardi, in molti voglio Wanda Nara come agente

I modi della showgirl Wanda Nara stanno portando Icardi all’ennesimo rinnovo milionario. Intanto, altri giocatori la vorrebbero come agente

È vera e propria Wandamania. Secondo quanto riporta il quotidiano torinese Tuttosport, Wanda Nara sarebbe diventata l’oggetto del desiderio di molti giocatori, piacevolmente sorpresi del lavoro di agente della moglie di Mauro Icardi. Addirittura, ci sarebbero due compagni dell’Inter a volerla come propria rappresentante, di cui uno nel giro della Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini. Ma i sondaggi non si fermano a Milano: a essere interessati sarebbero anche un attaccante della Roma e un portiere della Nazionale argentina. Insomma, se la dirigenza dell’Inter, per usare un eufemismo, non ama trattare con la showgirl, c’è invece da dire che lei sta facendo colpo. E chissà che prima o poi non saranno solo Zhang, Marotta e Ausilio a impazzire dietro i suoi tweet e le sue uscite.