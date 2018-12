Sabato sera Wanda Nara ha organizzato un party di compleanno per festeggiare i suoi 32 anni: mattatori della serata Icardi e Lautaro – VIDEO

Sabato sera, la moglie dell’attaccante dell’Inter, Wanda Nara, ha festeggiato nel migliore dei modi il suo 32esimo compleanno. La presentatrice di Tiki Taka ha organizzato un mega party di compleanno invitando tanti amici e alcuni giocatori dell’Inter. Tra questi era presente Lautaro Martinez e Danilo D’Ambrosio insieme alla moglie Enza De Cristofaro, in dolce attesa del secondogenito. Il tema della serata in un Hotel di Milano è stato black tie (cravatta nera) e long dress (vestito lungo). Nel corso della serata gli invitati si sono lasciati andare a balli e canti al karaoke. Icardi e Lautaro hanno così preso il microfono in mano e han dato vita ad un duetto di successo tutto argentino.