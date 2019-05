Inter, Wanda Nara al centro degli sfottò di due inviati della tv argentina a Milano: la moglie e agente di Mauro Icardi scambiata ironicamente per l’ex pornostar Cicciolina

Tra gossip e critiche non trova proprio pace Wanda Nara: la moglie e agente di Mauro Icardi, già ampiamente al centro delle tensioni tra il marito e l’Inter negli ultimi mesi, è oggetto di sfottò e scherno da un po’ di anni ormai anche in patria. Di recente la showgirl argentina è stata perfino raggiunta a Milano da due inviati satirici di una tv del suo paese per un’intervista… decisamente molto particolare. L’esordio, per esempio, è stato tutto da ridere: uno dei due intervistatori, fingendo di non riconoscerla, le ha chiesto «Sei Cicciolina?», in allusione alla somiglianza con la nota ex pornostar ungherese.

Non è finita qui però perché, nel corso della medesima intervista, alla Nara è stata posta un’altra domanda sarcastica ma ugualmente pungente quando uno dei due inviati ha spiegato all’altro che Wanda è in realtà la moglie di un famosissimo calciatore. Secca la replica: «Ah, come va con Maxi?». In questo caso ovviamente il riferimento è stato all’ex marito dell’argentina, l’ex attaccante di Milan e Sampdoria tra le altre Maxi Lopez. E dire che già negli ultimi giorni Wanda Nara sui social aveva trovato il modo per far parlare nuovamente di sé grazie ad alcuni scatti decisamente audaci che poco lasciano all’immaginazione in compagnia di Icardi postati sul proprio account Instagram.