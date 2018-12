Inter, super sorpresa di Icardi a Wanda Nara: ecco cosa le regalato – FOTO

L’attaccante dell’Inter, Maurito Icardi, non ha badato a spese per il regalo di sua moglie Wanda Nara: ecco cosa le ha regalato – FOTO

Wanda Nara ha da poco compiuto 32 anni. In occasione del suo compleanno, la moglie-agente dell’attaccante dell’Inter, Maurito Icardi, ha organizzato una mega festa sabato sera a cui hanno partecipato diversi calciatori nerazzurri. E oggi, il bomber dell’Inter le ha fatto trovare un super regalo di compleanno. Il capitano nerazzurro ha infatti deciso di regalarle una macchina nuova e nello specifico una Bentley personalizzata che costa sui 200.000 euro. La moglie del calciatore ha postato su Instagram una foto che ritrae lei insieme alla vettura, accompagnata dalla seguente frase: «Anche se cerchi sempre di superarti, sei e sarai sempre il mio regalo migliore. Ma non voglio smettere di ringraziarti per questa sorpresa».