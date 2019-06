Wanda Nara ribadisce: «Icardi non si muoverà dall’Inter»

All’interno della trasmissione QSVS su Telelombardia, Wanda Nara ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Icardi

Wanda Nara lo ribadisce forte e chiaro. Mauro Icardi non si muoverà dall’Inter. La moglie e agente del calciatore argentino, all’interno della trasmissione QSVS, ha chiarito il futuro dell’attaccante.

«Non c’è alcun incontro previsto con la società, nessuno ci ha mai detto che devo fare un passo indietro. Con la società tutto è sereno e chiaro. Mauro Icardi si presenterà il primo giorno di ritiro pronto per una stagione importante. Non chiediamo rinnovi e non ascoltiamo proposte di altre squadre perché l’intenzione è quella di tornare a essere protagonisti insieme. Mauro tiene molto all’Inter e non vuole lasciare dopo una stagione strana come questa. Non possiamo rispondere tutti i giorni alle indiscrezioni di mercato. E pensare che ancora non è nemmeno aperto il calciomercato»