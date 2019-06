Wanda Nara dice tutto: «Se Icardi lo chiede, rinuncio a essere il suo agente»

Lunga intervista a Wanda Nara all’Equipe. La showgirl argentina tratta vari temi tra cui il futuro di suo marito Icardi

Wanda Nara si racconta all’Equipe. Dalla storia con Maxi Lopez all’incontro con Icardi fino al futuro dello stesso marito, così la bella showgirl argentina ha parlato a 360°: «Se un giorno Mauro mi chiedesse di rinunciare a fare l’agente, lo farei. Essere sua moglie e sua agente non dice necessariamente molto su di me, ma molto di più su Mauro che ha avuto il coraggio, a dir poco, di scegliermi».

Ancora sul suo ruolo da agente, Wanda Nara aggiunge: «Essendo la moglie di Mauro, non ho alcun interesse a fare soldi sulle sue spalle, a differenza di altri. Tanto è vero che mi è capitato di soprassedere sulla mia commissione. Potrei stare tranquillamente a casa senza fare niente, ma non sarebbe un buon esempio per i miei figli»