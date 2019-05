Wanda Nara stuzzica: «Non bastano 124 gol a 26 anni. Il calcio ti mette a dura prova» – FOTO

Wanda Nara si sfoga su Instagram e attacca i tifosi che hanno fischiato Icardi all’uscita dal campo contro l’Empoli

Wanda Nara si sfoga su Instagram e mette nel mirino quei tifosi che hanno fischiato Icardi all’uscita dal campo nel match contro l’Empoli. Una serata non da ricordare per l’argentino che ha sbagliato pure un calcio di rigore. Questo il lungo messaggio di sua moglie.

«A volte non basta un gol al Barcellona, al Tottenham, 3 goal nel derby, 124 goal a 26 anni. A volte nessuno si rende conto di chi gioca con dolore. A volte il calcio ti mette a dura prova. Ma per me e per noi l’unica cosa che conta è l’orgoglio di sapere che sei un grandissimo uomo prima di essere un grandissimo giocatore. Sempre fieri di te e di vedere i tuoi occhi illuminati giocando per la squadra che ami».