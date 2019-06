Wanda Nara, tweet criptico: spunta anche una chiamata con Conte… – FOTO

Wanda Nara ha postato un criptico messaggio sul suo profilo twitter: si trova a Milano a lavoro per Mauro Icardi?

La telenovela tra Mauro Icardi e l’Inter prosegue. L’edizione odierna di Repubblica aggiunge particolari inediti alla vicenda raccontando di una chiamata recente tra Wanda Nara e Antonio Conte. Il contenuto della chiamata? Wanda Nara ha detto ad Antonio Conte che Mauro Icardi vuole giocare il prossimo anno nell’Inter e che reputa il tecnico pugliese un ottimo allenatore. Dal canto suo, Conte ha ribadito alla procuratrice argentina che non punterà su Icardi nella prossima stagione.

Wanda ha chiesto dunque all‘Inter di lasciare libero Icardi a zero, opzione non presa in considerazione dai nerazzurri. Ma intanto qualcosa bolle in pentola: Wanda Nara è rientrata di fretta a Milano per lavoro, come dice lei stessa su Twitter. Che voglia forzare la mano per la rescissione?