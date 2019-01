Wanda provoca ancora sui social: «Chi parla con me deve avere le palle» – FOTO

Wanda Nara continua a lanciare frecciatine sui social: in ballo c’è il rinnovo di Mauro Icardi, le parti dovrebbero incontrarsi nuovamente

Ultima frecciatina di una lunga serie da parte di Wanda Nara. «Mi piacciono le persone che parlano tre lingue: in faccia, in maniera diretta e con le palle». Questo il contenuto dell’ultimo messaggio-social della super-agente di Mauro Icardi, pubblicato su Instagram. Ma con chi ce l’ha stavolta Wanda? Si può solo ipotizzare. Ce l’ha con l’Inter che ancora non l’ha affrontata faccia a faccia per il rinnovo? Ce l’ha con il fratello e la sorella di Mauro Icardi, che da settimane la stanno attaccando tra social e tv? Ce l’ha con Maxi Lopez, che anche dal Brasile la provoca con interviste pubbliche? Il mistero si infittisce…