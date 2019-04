Wanda replica a Spalletti: «Icardi si allena e spera di giocare il prima possibile»

Wanda Nara ha replicato subito a Spalletti nel post di Inter-Lazio, parole di difesa ovviamente per Icardi, con la speranza di rivederlo presto in campo

La moglie e agente di Mauro Icardi, risponde alle parole dell’allenatore interista Luciano Spalletti, che nel post-partita di San Siro ha dato diverse stilettate all’argentino. Ecco le parole a Tiki Taka di Wanda Nara: «Vivere dall’interno questa situazione è diverso. Mauro non ha ancora parlato. Lui si allena e spera di giocare il prima possibile».

Secondo l’argentina, Icardi si sta comportando bene e il suo atteggiamento dopo l’infortunio è esemplare. Wanda puntualizza: «Lo dimostra il fatto, che l’altra sera eravamo presenti alla festa a sorpresa, fatta per la moglie di Gagliardini. Lui è abituato a sentire tante cose intorno a lui, ma si concentra e non pensa alle polemiche. Solo a fare gol per aiutare l’Inter».

La telenovela continua senza sosta, da vedere ora se il mister toscano convocherà Icardi nella gara di Marassi di mercoledì contro il Genoa.