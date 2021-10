Rooney, in arrivo il documentario sulla vita dell’ex attaccante inglese

Annunciata la produzione di un documentario che racconterà la vita di Wayne Rooney, attualmente tecnico del Derby County

Amazon Prime Video ha annunciato la messa in onda di un documentario su Wayne Rooney per il prossimo anno. Si parlerà della vita dell’ex campione del Manchester United, ora tecnico del Derby County, sia dentro che fuori dal terreno di gioco.

Una notizia che Rooney ha commentato così: «Voglio essere onesto e parlare di tutto ciò che è importante nella mia vita. Voglio che le persone vedano me e la mia famiglia come siamo, non come ci immaginano».