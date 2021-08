Werner: «Lukaku tra i migliori. È un bene averlo con me al Chelsea»

Timo Werner, attaccante del Chelsea, ha commentato l’arrivo di Romelu Lukaku al Chelsea: le sue dichiarazioni

Timo Werner, attaccante del Chelsea, ha commentato l’arrivo di Romelu Lukaku al Chelsea. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports UK.

«In questo momento è probabilmente tra i tre migliori centravanti al mondo e non penso ci sia altro da aggiungere. È un giocatore di classe mondiale che farebbe crescere qualsiasi squadra. Al Lipsia mi ha sempre aiutato avere un centravanti di stazza al mio fianco. Penso che sia un bene perché non sono il più grosso e quando giochi da solo in attacco hai l’attenzione di uno o due difensori di stazza».