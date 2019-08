West Ham: Haller inizia a segnare, gli Hammers iniziano a vincere

Il West Ham ha centrato la prima vittoria della stagione grazie a un superbo Haller. L’attaccante francese cerca il salto di qualità

In un mercato meno scoppiettante del solito in Premier, uno degli investimenti più importanti è stato quello di Sebastien Haller, passato dall’Eintracht Francoforte al West Ham. Dopo appena un punto in due partite, gli Hammers in casa del Watford hanno centrato la prima vittoria della stagione.

Chi ha fatto la differenza è stato proprio il francese ex Eintracht, che ha realizzato una doppietta. Oltre ai gol, Haller è stato vitale per l’efficacia nei duelli aerei, che hanno consentito agli Hammers di risalire velocemente il campo. Il nuovo attaccante del West Ham può fare una grande stagione.