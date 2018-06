Niente Milan o Juventus per Wilshere, andrà in Turchia

Jack Wilshere piaceva alla Juventus e al Milan ma probabilmente se ne andrà da un’altra parte: il Fenerbahce è vicino all’ormai ex Arsenal

Ci sono novità sul futuro di Jack Wilshere. Il centrocampista è in scadenza con l’Arsenal e domani sarà il suo ultimo giorno di contratto coi Gunners. Ha già dato l’addio alla squadra londinese e sembrava vicino alla Serie A, ma con molta probabilità andrà a giocare nel Fenerbahce. La società turca lo ha contattato un po’ di tempo fa e ieri l’inglese avrebbe raggiunto l’accordo totale con la squadra di Istanbul, secondo quanto riportano i media in Turchia. Avrebbe incontrato il presidente del Fenerbahce e l’affare sarebbe praticamente fatto, mancano solo le visite mediche e la firma.

In Italia lo volevano sia il Milan sia la Juventus. I rossoneri si sono messi sulle sue tracce verso la fine dell’inverno, allettati dalla possibilità di prendere a parametro zero un giocatore importante. Adesso però, dati i guai con la UEFA, è difficile chiudere operazioni di questo tipo. La Juve invece sembrava poter agire con più convinzione, ma poi ha virato su altri obiettivi per la linea mediana. Milan e Juventus staranno a guardare, Wilshere è a un passo dal trasferimento al Fenerbahce.