Wolverhampton, Cutrone raccoglie la maglia numero 10

Il Wolverhampton assegna la maglia numero 10 a Patrick Cutrone, arrivato dal Milan in questa sessione di mercato.

L’annuncio arriva a seguito della convocazione dell’attaccante azzurro per il match di Europa League contro il Pyunik. Cutrone partirà dalla panchina.

Ecco il video dei Wolves:

Patrick Cutrone will be Wolves’ new number 🔟

🇮🇹🐺 pic.twitter.com/nSXTcTshyi

— Wolves (@Wolves) August 8, 2019