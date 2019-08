Wolverhampton, debutto per Cutrone in Premier League – FOTO

Leicester City-Wolverhampton, minuto 76: a un quarto d’ora dallo scadere, i tifosi dei Wolves applaudono il debutto di Patrick Cutrone in Premier League.

L’ex Milan esordisce nella massima serie inglese, ma contro le Foxes non si va oltre il pareggio (0-0).

76′ | #LEI 0-0 #WOL

First change of the afternoon for Wolves as Patrick Cutrone comes in in place of Diogo Jota.#LEIWOL pic.twitter.com/2pkxHU0dmO

— Wolves (@Wolves) August 11, 2019