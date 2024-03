Xabi Alonso: «Rimarrò al Bayer Leverkusen»

Xabi Alonso ha deciso sul suo futuro: «Ho analizzato il tutto è la decisione è di rimanere al Bayer Leverkusen»

Xabi Alonso ha deciso: rimarrà al Bayer Leverkusen anche nella prossima stagione. A dirlo è il tecnico spagnolo, in conferenza stampa, mettendo un freno alle voci che lo volevano sulle panchine di Bayern Monaco e Liverpool. Di seguito le sue parole.

«Arriviamo da una stagione ricca di impegni, durante la quale ci sono state anche moltissime speculazioni in merito al mio futuro. Per questo motivo ho utilizzato la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali per riflettere su cosa fare. La scorsa settimana ho avuto un incontro con la dirigenza del club per capire quale fosse la decisione da prendere. E la decisione è quella di continuare ad allenare il Bayer Leverkusen.

Ho analizzato tutto e ho capito che questo è il luogo e il club giusto per continuare il mio percorso di crescita come tecnico. Ho sempre sentito grande supporto e c’è grande partecipazione nel lavoro da parte di tutti i reparti della società. I tifosi poi ci hanno dato un grande supporto, anche lo scorso anno quando abbiamo avuto momento di difficoltà. E oggi lo fanno supportandoci nel dare tutto quello che possiamo dare»