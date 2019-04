L’ex centrocampista del Manchester City e del Barcellona, Yaya Touré, attacca Leonardo Bonucci dopo le sue dichiarazioni sul caso Kean

Yaya Touré, ex centrocampista del Manchester City ma anche del Barcellona, ha parlato del Caso Kean e ha criticato duramente Leonardo Bonucci per le sue dichiarazioni post-Cagliari. Ecco le parole dell’ivoriano: «Per me non c’è cosa peggiore di un compagno di squadra che dice cose del genere e ti attacca. Non voglio entrare nel merito di quello detto da Bonucci, è stato vergognoso. Non voglio dire cose peggiori per non essere troppo duro con lui, ma se fosse un mio compagno di squadra oggi gliele canterei, di sicuro».

Prosegue Yaya Tourè entrando ancora in tackle su Leonardo Bonucci: «Innanzitutto dovrebbe scusarsi pubblicamente ma anche con il compagno, con la squadra e con i tifosi. Quando succedono questi episodi, la gente vede che le persone coinvolte sono delle persone di colore e dice ok. Bonucci dovrebbe essere più intelligente e furbo di così. Ma poi lui che è bianco e italiano dice queste cose sul 50 e 50. Meglio non dire altro, se fosse un mio compagno mi sarei fatto sentire, ma meglio non andare oltre».