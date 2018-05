Yonghong Li Milan, le ultime notizie tra UEFA e mercato: si parla di Carlos Bacca, si attende il cda previsto per oggi

Da una parte il cda, dall’altra il calciomercato. Da una parte l’UEFA, dall’altra una stagione in arrivo in cui è obbligatorio fare bene. Il Milan non sta vivendo un momento particolarmente positivo a livello societario, la bocciatura del settlement agreement ha fatto tornare nel baratro Yonghong Li e la dirigenza rossonera. Adesso sono due i temi principali all’ordine del giorno: la riunione del consiglio di amministrazione con relativo aumento di capitale e l’acquisto di un centravanti. Per quanto riguarda la punta, la sorpresa è Carlos Bacca. Il colombiano tornerà dal Villarreal, che non ha intenzione di pagare il riscatto, e andrà a arricchire un parco attaccanti di per sé non da Champions League. Bacca potrebbe addirittura restare e fare la riserva, qualora accettasse il ruolo. Il clima di incertezza legato all’Europa League e a Nyon si ripercuote sul mercato, dando vita a uno stallo che durerà fino alla decisione di metà giugno da parte dell’UEFA. Bacca, però, non sembra contentissimo di tornare al Milan, quindi anche qui c’è un bel punto interrogativo.

La questione Carlos Bacca passa in secondo piano se si sposta lo sguardo verso Yonghong Li. Oggi è giorno di riunione del cda, la data era stata fissata prima del rinvio a giudizio con l’UEFA ma il settlement agreement per forza di cose è l’argomento principale. Il cda rossonero chiamerà l’ultimo aumento di capitale da 22,6 milioni di euro. Secondo Il Corriere dello Sport, Li bonificherà altri 10 milioni di euro per il Milan e entro giugno verserà altri 43 milioni di euro. Continuano le nubi attorno a Yonghong Li, ma i problemi sembrano essere relativi solo al cv del cinese e alla provenienza dei suoi soldi. Non a caso il Milan ha ottenuto la licenza UEFA e ha completato l’iscrizione alla prossima Serie A senza alcun problema. A Nyon hanno tutti i fari puntati su Yonghong Li, il cda di oggi potrebbe servire per capirne di più.