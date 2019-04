Younes trova il raddoppio a Frosinone. Gran gol del tedesco del Napoli al Benito Stirpe: triangolo, controllo, dribbling e gol

Il Napoli trova il gol dello 0-2 al Benito Stirpe contro il Frosinone con una grande giocata di Amin Younes. Il tedesco, quasi un oggetto misterioso, ha trovato il raddoppio mettendo in mostra il suo repertorio: triangolo con Milik, controllo, dribbling secco e gran gol.

Il tedesco sta scalando le gerarchie nelle ultime settimane. Una bella azione dell’ex Ajax (con l’appoggio di un altro ex Ajax, ovvero Milik) per lo 0-2 del Napoli in casa del Frosinone. Un messaggio importante quello lanciato da Younes ad Ancelotti in vista del finale di campionato e in vista della prossima annata.