Prima giornata del gruppo C della Youth League 2019/2020, tra Dinamo Zagabria e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Dinamo Zagabria Atalanta va in scena alle ore 15:00, presso l’Hitrec-Kacijan: la grande serata della prima squadra orobica viene idealmente aperta dal primo impegno nella Youth League 2019-2020 della sua Under 19, che allo stesso modo fa il suo esordio in questa manifestazione internazionale. I nerazzurri si presentano a questa manifestazione con il tricolore sul petto dopo aver vinto il campionato nell’ultima stagione

Sintesi Dinamo Zagabria Atalanta

Fischio d’inizio – Si parte

10′ Tiro Traorè – Primo tiro dell’Atalanta che prova a rendersi pericolosa con un tiro dalla distanza di Traorè

20′ Tiro di Karrica – Gran botta di Karrica con palla che sfila sul fondo

26′ Piccoli a un passo dal gol – Colpo di testa di Piccoli con Josipovic che salva sulla linea

50′ Gol della Dinamo – Karrica porta in vantaggio i croati con un bel tiro dal centro dell’area di rigore

55′ L’Atalanta spenta – Serve una reazione da parte degli ospiti che sembrano davvero spenti

61′ Tiro di Karrica – Ci prova di nuovo l’autore del gol croato con un tiro da fuori, bloccato da Gelmi

69′ Palla gol Marin – Marin da ottima posizione non riesce a centrare lo specchio

70′ Palo di Gyabuaa – Ottimo tiro di Gyabuaa che viene stoppato dal palo

80′ Espulso Franjić – Il capitano della Dinamo riceve la seconda ammonizione nel tentativo di bloccare Cortinovis lanciato a rete e viene espulso

84′ Miracolo di Josipovic – Ghislandi a botta sicura trova la respinta miracolosa del portiere della Dinamo Zagabria

90′ Tre minuti di recupero

Youth League Dinamo Zagabria-Atalanta 1-0 tabellino

MARCATORE: 49′ Karrica

Dinamo Zagabria (4-3-3): Josipovic; Hrvoj, Sutalo, Gvardiol, Jurisic; Jankovic, Franjic, Krizmanic; Karrica, Sipos, Marin. A disp. Krkalic, Radonja, Vukasovic, Kocar, Vasilj, Stranput, Svrznjak. Allenatore: Igor Jovicevic Allenatore: Jovicevic

Atalanta (4-3-3): Gelmi; Ghislandi, Okoli, Guth, Ruggeri (70′ Brogni); Gyabuaa, Panada (62′ Cortinovis), Da Riva; Traore, Piccoli, Cambiaghi. A disp. Nozza Bielli, Bergonzi, Milani, Italeng, Sidibe. Allenatore: Massimo Brambilla

ARBITRO: Diamantopoulos

AMMONITI: Piccoli, Da Riva, Ghislandi, Karrica

ESPULSO:Franjić

Youth League Dinamo Zagabria-Atalanta formazioni ufficiali

