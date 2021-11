Zakaria Juve, Gladbach quasi rassegnato: i bianconeri ci provano per gennaio

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno messo gli occhi su Zakaria in scadenza di contratto e potrebbero affondare il colpo già a gennaio

Denis Zakaria ha sciolto le riserve sul suo futuro. Niente rinnovo col Borussia Monchengladbach e probabile cambio squadra, magari a gennaio. La Juventus ha inseguito a lungo Witsel, che era il preferito di Allegri in estate, ma ora è lo svizzero il primo del gruppo.

Max Eberl, ds del Gladbach, ha dichiarato a GladbachLive: «Zakaria vuole un grande contratto co una grande squadra. Noi ci stiamo parlando e vorremmo rinnovarlo e non penso di avere zero chance. Ma non escludo possa partire a gennaio». Secondo La Gazzetta dello Sport al 95% partirà, su di lui ci sono anche Liverpool (lui vorrebbe la Premier League) e Borussia Dortmund. La Juventus ha buone chance, soprattutto se Ramsey se ne andasse.

