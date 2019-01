Gianluca Zambrotta, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dell’Inter e della possibilità di esser il vice di Mancini

L’attuale consigliere federale, Gianluca Zambrotta, è stato intervistato a Sky Sport per commentare l’arrivo di Marotta all’Inter e per parlare della possibilità di esser vice di Mancini in Nazionale. Ecco cos’ha dichiarato: «Nazionale? Per ora l’unico contatto che ho avuto con la Figc è attraverso il Consiglio Federale. Io vice-Mancini? Non si dice mai di no alla Nazionale se arriva una chiamata. Con una grande persona come Mancini poi c’è solo da imparare. La Juventus? La E’ una società che è sempre attiva sul mercato. Ha preso Cristiano Ronaldo non solo per marketing, ma anche i risultati sportivi soprattutto in Champions. Però non bisogna dimenticare che l’Inter ha acquistato una pedina fondamentale come Marotta che può far tanto anche fuori dal campo».