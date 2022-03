Venezia, Zanetti: «Ora dobbiamo osare, vittoria fondamentale per il futuro». Le dichiarazioni del tecnico dei lagunari

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato a Sky Sport prima del match interno contro la Sampdoria.

Le sue parole: «Una vittoria sarebbe fondamentale per il nostro futuro, ma non cadiamo nel tranello perché mancano ancora tante partite. Il pubblico? E’ un momento importante, stiamo provando a fare un’impresa e serve l’aiuto di tutte le componenti. Ora dovremo essere bravi noi a dare qualcosa in più per trascinare il pubblico. Ora è arrivato il momento di osare, le scelte sono abbastanza chiare. E’ il momento di dimostrare se meritiamo di restare in Serie A. La Samp? E’ evidente che la Samp è una squadra forte, con individualità importanti e costruita per altre classifiche. Sarà una gara aperta contro una squadra veramente forte».