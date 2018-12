Zanetti e la Champions: «Inter, pensa al Psv! Il Barcellona…»

Javier Zanetti suona la carica, domani Inter-Psv decisiva per il passaggio del turno in Champions: l’Inter si qualifica se…

Javier Zanetti parla della sfida di domani tra Inter-PSV Eindhoven, ultima gara della fase a gironi di Champions League, decisiva per la stagione nerazzurra in Europa. L’occasione è il firma-copie del libro scritto dal vice-presidente dell’Inter, ‘Vincere ma non solo’ presso il Mondadori Megastore Duomo di Milano. Zanetti ha parlato naturalmente di ciò che attenderà domani la formazione nerazzurra. Ricordando quali siano le combinazioni per il passaggio del turno, ecco le parole di Zanetti: «L’Inter dovrà fare il proprio dovere, ovvero vincere la nostra partita, prima di pensare al risultato del Camp Nou tra Barcellona-Tottenham. Bisogna fare del nostro meglio per superare gli olandesi».

Prosegue Zanetti: «Solo a quel punto potremo aspettare un risultato positivo dal Camp Nou. Credo che, per quello che ha fatto in questo girone, l’Inter si merita il passaggio del turno. E naturalmente speriamo che sia così. Il sorteggio ci ha inseriti in un girone difficile, ma eravamo consci delle nostre possibilità di qualificazione. Ce la giocheremo fino alla fine, dobbiamo essere fiduciosi. Vita da dirigente? E’ una fase nuova e molto importante della mia vita, per me è fondamentale dare il mio contributo in tutti i progetti della società. Molti pensavano potessi dedicarmi solamente agli aspetti sportivi, mentre per me è fondamentale avere una visione a 360 gradi».