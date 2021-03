Zanetti: «L’Inter ha a cuore inclusione e fratellanza. No al razzismo!»

Javier Zanetti ha pubblicato un tweet nella settimana contro il razzismo: questo il messaggio del vicepresidente nerazzurro

Nella settimana contro il razzismo, l’Inter lo scorso 18 marzo ha organizzato un incontro virtuale con le ragazze e i ragazzi del Settore Giovanile per discutere su un tema che continua ad essere piuttosto delicato. Javier Zanetti – vicepresidente dell’Inter – ha pubblicato un tweet su questo tema.

«Giovedì come CSR abbiamo organizzato un evento virtuale per la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Il nostro Club ha a cuore inclusione e fratellanza. Siamo e saremo sempre contro ogni forma di discriminazione».