Zanetti stizzito per le domande sul ritorno di Mourinho: «Mancate di rispetto a Spalletti»

Ai microfoni di Sky Sport, Zanetti ha risposto stizzito ad una domanda sul possibile ritorno di Jose Mourinho sulla panchina nerazzurra

Ai microfoni di Sky Sport, un inviperito Javier Zanetti ha risposto in modo piccato ad una domanda sul possibile ritorno di Mourinho sulla panchina dell’Inter. Il dirigente nerazzurro ha ritenuto questa domanda una sorta di ‘mancanza di rispetto’ nei confronti dell’attuale tecnico. «Mi sembra una mancanza di rispetto per Luciano Spalletti – ha risposto stizzito Zanetti – mentre sta preparando una partita importante come quella di domani». Il suo commento ai microfoni di Sky Sport è stato rilasciato ai margini del match tra Inter Forever e le leggende del Tottenham.

L’ex capitano nerazzurro si è detto orgoglioso del fatto che l’Inter sia stata invitata a questo evento dedicato alla storia del Tottenham: «Siamo onorati di essere stati invitati dal Tottenham in un giorno così speciale. E’ per noi un motivo di prestigio, ci siamo divertiti ma anche gli spettatori presenti».

Zanetti ha poi commentato le parole dell’avvocato di Mauro Icardi: «Non ho niente da dire, è tornato a disposizione questa settimana dopo un mese di cure. Lo staff tecnico ha ritenuto di iniziare piano e reinserirlo più avanti. Non c’è niente di strano».