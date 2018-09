Zanetti tra Triplete e Champions: «L’Inter è tornata dove merita di stare»

Zanetti, l’Inter, la Champions League e il Triplete: le parole del vice-presidente nerazzurro a pochi giorni dalla sfida col Parma

L’Inter è tornata in Champions League dopo anni di mancate qualificazioni alla coppa che vinse, per la terza volta nella sua storia, nel 2010. Il vice-presidente Javier Zanetti, ultimo capitano nerazzurro ad alzare al cielo la Champions nella notte di Madrid, è contento dell’obiettivo raggiunto da Luciano Spalletti. I nerazzurri hanno trovato un girone di qualificazione assai tosto con la presenza di Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven. Dalla prossima settimana scatteranno le prime partite ufficiali e l’Inter non vuole farsi trovare impreparata: «Siamo stati sorteggiati in un girone molto tosto, ma con entusiasmo e convinzione ce la possiamo giocare con tutti» ha detto Zanetti in giornata.

Intervenuto alla conferenza di presentazione della prima edizione del Festival dello Sport a Milano, Zanetti ha rilasciato alcune dichiarazioni in chiave Inter: «Sono orgoglioso di partecipare a questo evento, così come sono orgoglioso di aver fatto parte dell’Inter che ha conquistato il Triplete. E’ stata una squadra che ha scritto una pagina importante della nostra storia. Adesso siamo tornati di nuovo in Champions League dopo anni, siamo tornati lì dove dobbiamo stare. Ora ci concentriamo sulla partita di campionato contro il Parma di sabato pomeriggio e poi penseremo ai tanti impegni che ci aspettano».