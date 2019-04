La Juventus sarebbe sulle tracce di Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma piace al Real Madrid: le ultimissime

Nicolò Zaniolo alla Juventus? Il talentuoso centrocampista offensivo, classe ’99, grande sorpresa di questa stagione, potrebbe lasciare la Roma nella prossima stagione, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club giallorosso vorrebbe scongiurare questa ipotesi ma i grandi club hanno già iniziato il pressing sul talento romanista. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da As, il Real Madrid ha messo gli occhi sul talento della Roma e punta su di lui per rifondare la squadra e per formare un grande attacco in prospettiva con Vinicius Juniors.

Dalla Spagna però fanno sapere che il Real Madrid ha trovato la strada in salita a causa della Juventus. Il club bianconero, scrivono gli spagnoli, avrebbe già imbastito una vera e propria trattativa con gli agenti del ragazzo. La Roma ha rinviato il discorso relativo al rinnovo e la Juve ne avrebbe ‘approfittato’. Il club di Florentino Perez non ha ancora avviato i contatti con la Roma per Zaniolo, passo che invece ha fatto già la società bianconera, che fa sul serio ed è pronta a investire 60 milioni di euro per ingaggiare il calciatore classe ’99.