Nicolò Zaniolo, talento della Roma, ha parlato della sua avventura a Roma, di Totti e De Rossi e anche del futuro

Intervista a Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma ha parlato al Football Times: «Non sono Totti, lo so, ma vorrei diventare bravo come lui e imparando da De Rossi vorrei mettere la Roma al centro».

Il giocatore ha parlato anche del suo ruolo: «Da ragazzino ho giocato da numero 10 ma mi piace giocare da numero 8 e come centrocampista difensivo. Ora giocherò in qualsiasi ruolo, forse un giorno mi sistemerò un po’ più in fondo. De Rossi? Un leader, è stato facile imparare da lui».