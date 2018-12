Zaniolo-Politano sliding doors: che rimpianti per Inter e Roma!

Zaniolo-Politano, sfida tra due ex rimpianti dalle rispettive società. Entrambi stanno facendo bene con Inter e Roma

Matteo è stato campione d’Italia Allievi e Primavera a Trigoria, dove arrivò grazie a Bruno Conti, ora per Spalletti è indispensabile, Nicolò a 19 anni in un’estate è passato dalla Primavera dell’Inter alla Nazionale di Mancini. «È un sogno ma resto coi piedi per terra». Entrambi puntano a prendersi Inter e Roma e a dare un dispiacere alla loro ex squadra. Zaniolo–Politano, un duello a distanza, una sfida nella sfida molto interessante in Roma-Inter. Nicolò è stato inserito dalla Roma nell’affare che ha portato Nainggolan all’Inter e ha tutte le potenzialità per diventare un grande del nostro calcio.

Lo volevano Sassuolo, Colonia, Tottenham, Juve e la stessa Roma, ma alla fine Nicolò sceglie l’Inter. «Pensavo che fosse il progetto giusto per me», ha raccontato Zaniolo. Vero, ma solo fino all’estate scorsa. Ora il progetto giusto sembra essere quello della Roma che, un po’ come fatto dall’Inter in estate, ha lasciato andare il suo talento, Matteo Politano, con troppa fretta. Matteo Politano giocava nella Polispor­tiva Selva Candida e fu Bruno Conti a volerlo nelle giovanili giallorosse. Poi il prestito a Perugia, l’avventura a Pescara e una nuova esperienza a Sassuolo, dove si è definitivamente consacrato: arrivato per 2,2 milioni e ceduto all’Inter per 30 milioni, tra prestito e riscatto.